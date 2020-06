A Disney finoman szólva sem az a cég, amelyik bármit is el tudna engedni, amiből valaha is láttak egy centnyi profitot: valószínűleg valaki már gondolkozik azon a stúdióban, hogy milyen remake-et kellene készíteni Az oroszlánkirály "élőszereplős" remake-jéből, és alighanem fel van már vázolva egy hevenyészett menetrend a Star Wars-filmek következő hatvan-hetven epizódjáról és spinoffjáról. Szóval azon sem nagyon lepődhet meg senki, hogy a hetvenes évek elején alkotott Muppeteket sem hagyják békében pihenni, hanem megpróbálják kifacsarni belőlük az utolsó dollárt is, ami még ott van a plüssbundájuk alatt.

Most épp egy Muppets Now című sorozat készül a Disney+ streamingcsatornára, amely többek közt meghívott (élő) sztárvendégekkel és improvizációval hivatott elhitetni a tisztelt közönséggel, hogy nem penetránsan izzadságszagú pénzhajhászásról, hanem minőségi szórakoztatásról van szó. A most megjelent előzetes szerint nem olyan nagy sikerrel.