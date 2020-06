Továbbmegyek: talán még olyan is van önök között, kedves olvasók, akik azt sem tudják, hogy Michael Jacksonnak született három gyereke, Paris, Prince és Prince II. Hát, most már tudják, és a továbbiakban meg is hallgathatják Paris Jackson első kislemezét, a The Soundflowerst, ami egyúttal a pasijával, Gabriel Glenn-nel közös együttesének neve is. Nem kell megköszönni!

Paris Jackson egyébként azt mondta, 13 éves kora óta ír dalokat, de amíg nem ismerkedett meg a barátjával, nem volt meg az igazi szikra – idézi az 1998-as születésű modell/énekest az NME, amely nem átallott az EP minden egyes számáról külön-külön kritikát közölni. A zene egyébként semmiben, de tényleg abszolút semmiben nem hasonlít Michael Jacksonéra, többnyire egyszálgitáros, popos-countrys folkról van szó, mérsékelt eredetiségfaktorral, de beszéljenek helyettem a dallamok: