Jóllakni nyilván nem fog vele senki, de így is igazán gáláns a GMT Games legújabb akciója, melyben ingyen társasjátékot ajánlottak fel azoknak, akiket a koronavírus-járvány fosztott meg a munkájuktól. A cég a szerdai hírlevelében jelentette be, hogy ugyan a gazdasági következményekre nem tudnak gyógyírt nyújtani, de ahogy a 2008-as válság idején is tették, úgy

ezúttal is ingyen társasokkal fejezik ki a támogatásukat a munkanélkülivé vált vásárlóik felé.

Ehhez nem kell mást tenni, mint írni egy levelet az a_curtis@sbcglobal.net címre, amelyben valamiféle bizonyítékot kell szolgáltatni a munkaviszony március 15-e után történő megszűnésére. Ezen felül csak annyi a dolga az embernek, hogy megírja, melyik játékot kéri a GMT portfóliójából – amerikaiaknak kettő, mindenki másnak pedig egy választási lehetősége van – és a cég már adja is fel neki a társatremst. Mint írták, ez nem egy nagy dolog, de szeretnék, ha mindenki tudná, hogy gondolnak rájuk.

Egyetlen játék van, amit nem kérhet senki, ez a nemrég megjelent Imperial Struggle, ami egyébként a hidegháborús tematikájú Twilight Struggle szellemi utódja. Ez utóbbit sokan minden idők egyik legjobb társasjátékaként tartják számon, a legnagyobb társasos oldalnak számító BoardGameGeeken jelenleg a 9. helyen áll a toplistán. A GMT-nek ezen felül is rengeteg szakmailag, és a játékosok által is elismert játéka van, többek közt például a Counter Insurgency-széria, melyet a CIA-nél dolgozó Volko Ruhnke tervezett.

(via)