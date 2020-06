Hivatalosan szeptember 4-én kerül fel Amazon Prime-ra az utóbbi évek egyik legjobb szuperhősös sorozata, a The Boys. A Variety írja, hogy összesen három új rész kerül fel elsőre, majd péntekenként töltik fel a következő epizódot. Miközben évek óta több tucat szuperhősös tévésorozat lepte el a piacot, a The Boys éppen azzal lóg ki a sorból, hogy görbe tükröt tart a műfaj elé, és bemutatja azt, hogy a szuperhősök is lehetnek rossz emberek.