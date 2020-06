Valószínűleg sok emberrel előfordult már, hogy vendégségben inkább nem szólt, hogy a sütögetés alatt kissé rózsaszín maradt a csirke vagy penészes a kenyér. Norvég kutatók arra voltak kíváncsiak, miért teszik ezt akkor is, ha pontosan tudják, hogy ez kifejezetten árt az egészségüknek.

A kutatásban különböző ételeket és különböző társadalmi helyzeteket vázoltak fel. Kiderült, hogy a legtöbben az anyósuktól / apósuktól rettegnek annyira, vagy szeretnének bevágódni, hogy nem szólnak, ha valami nincs rendben az étellel, de a főnöküknek is ritkán mernek nemet mondani. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy nyers maradt a hús, hanem arra is, ha egyszerűen nem ízlik, vagy nem szeretik azt, amit kapnak. A legtöbben azzal érveltek, hogy félnek attól, hogy válogatósnak vagy elégedetlennek tűnnek, ezért inkább megeszik, amit kapnak.

Nem csak a félelem vezet az ételmérgezésig, hanem az empátia is, ha például a képzeletbeli szituációban a tizenéves unokahúg készített valamit csupa szeretetből, vagy egy idős nagymama, akkor szintén bevállalná a kutatásban résztvevők többsége a kétes kimenetelű másnapot, csak hogy ne bántsa meg a másikat.

Az 1900 fővel végzett kutatás szerint a résztvevők többsége pontosan tudta, hogy például a nyers csirke fogyasztása és az E.coli akár halált is okozhat, ahogyan azzal is tisztában voltak, hogy a penész növeli a rák kialakulásának a kockázatát, és egy étteremben lelkiismeretfurdalás nélkül vissza is küldenék ezeket az ételeket, de más körülmények között a szociális nyomás hatására, megeszik.

Nina Veflen, a kutatás vezetője azt mondta, hogy egyértelműen kiderült, hogy teljesen felesleges riogatni az embereket, mert többségük tisztában van a higiéniás szabályokkal és veszélyekkel. Inkább azt kell megtanítani, és arra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy legyen merszük visszautasítani az ételt, és ne érezzék azt, hogy ezzel megsértenek másokat, vagy rosszabb lesz a megítélésük. Ehhez persze az is kell, hogy ne gondolja senki személyes támadásnak azt, ha szól a penészes kenyér miatt, vagy visszautasítja a töltöttkáposztát.