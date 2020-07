Dwayne Jonson, azaz a Szikla letaszította a legértékesebb Instagram-felhasználó trónjáról Kylie Jennert, azaz jelenleg ő kérhet a legtöbbet egy sima posztért a Hopper HQ közösségi médiával foglalkozó cég szerint.

Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy aki szponzorált tartalmat szeretne a Szikla közreműködésével, annak 1 millió dollárt, azaz nagyjából 320 millió forintot kell fizetnie posztonként.

Míg Kylie Jennernek be kell érnie 182 millió követővel, Johnsonnak 187 millió követője van. Hogy valóban egymillió dollárt számol-e fel egy posztért, azt valójában egy cég sem vallja be, de az elemzők szerint ennyi a reális ár. Vagyis ha ügyes, akkor akár ennél többet is kaphat.

Azért a lista többi helyezettjét sem kell sajnálni, hiszen Christiano Ronaldo is 889 ezer dollárt kaphat egy posztért, és Kim Kardashiannak sem kell nélkülöznie a maga 858 ezer dollár értékű posztjaival.