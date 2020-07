Freddy Nock svájci kötéltáncos és akrobata újabb merész mutatványokkal örvendeztette meg az erre fogékonyakat, ezúttal egy svájci síparadicsom újranyitása apropóján, a waadti Alpokban található Les Diablerets hegycsoport azonos nevű üdülőhelyén.

A bemutató részeként a korábban már számos világcsúcsot megdöntő Nock más mutatványok mellett vakon, egy kilátást blokkoló sisakban sétálgatott (több mint 150 métert) az egyik sífelvonó drótkötélpályáján, majd biciklizett is egyet (367 métert) a magasban, a talajtól mintegy 175 méterre. Naná, hogy készült róla videó:

WATCH: Acrobat Freddy Nock walked blindfolded and rode a bike on a cable car wire at an altitude of over 9,800 feet for a Swiss ski resort reopening pic.twitter.com/INzjfSzM3Q