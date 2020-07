Fotó: Jurnal de Vreme/Facebook

Ugyan a hidegfrontnak köszönhet Magyarországon is esett a hőmérséklet 10-15 fokkal, de azért annyira nem lett hideg, hogy hó is essen, a Magas-Tátrában azonban elő kellett venni a hólapátokat, írja az Időkép. Persze nem annyira szokatlan, hogy a magasabban fekvő területen nyáron is találkozni hóleppellel, hófoltokkal.

Aki pedig tudja, használja ki, hogy itthon kicsit felfrissült a levegő, ugyanis hamarosan visszatér a kánikula, csütörtökön már 30 fok felé emelkedhet a napi csúcshőmérséklet, és majd egy vasárnapi hidegfront hoz enyhülést a forró napok után.