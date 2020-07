Bébigorillát vár a New Orleans-i állatkert 13 éves gorillája, ezért a gondozók elkezdték felkészíteni az anyaságra. A kis gorilla várhatóan július közepe és augusztus 20. között érkezik majd.

A Tumani nevű kismamának elsősorban azt kell gyakorolnia, hogyan kell majd tartania a gorillababát. Ehhez egy tűzoltótömlőből készítettek olyan formájú és súlyú bábut, amilyen majd az 1,8 kiló körüli újszülött gorilla is lesz. Azért nem egy megjelenésében jobban hasonlító játékbabát adtak neki, mert azt az állatkert vezető állatorvosa szerint könnyen széttéphette volna – bízzunk benne, hogy az igazival kapcsolatban nem merül majd fel ilyesmi.

Tumani egyébként az Okpara nevű hímmel – a boldog apukával – és két nősténnyel, Alafival és Praline-nal él együtt. Utóbbi a legutóbbi gorilla, aki a New Orleans-i állatkertben született, de ennek már 24 éve, ezért is nagy most az öröm az állatkertben.

Azt is megtanították már a leendő anyukának, hogy ha nem menne a szoptatás, tudjon majd cumisüveget használni. Alafiát, aki sikeresen felnevelt már egy kölyköt, szintén megtanították minderre, hogy szükség esetén át tudja venni Tumani szerepét.

Az Audubon Zoo gorillái a nyugati síkvidéki gorilla (Gorilla gorilla gorilla) fajhoz tartoznak, amelynek már csak 362 ezer példánya élt vadon 2016-ban. Ez a szám évente 2,7 százalékkal csökken, ezért a faj a súlyosan veszélyeztetett kategóriába tartozik a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) besorolása szerint. Ha ez így folytatódik, számuk 2082-re több mint 80 százalékkal csökkenhet. A legnagyobb veszélyforrást az élőhelyeik elvesztése, a betegségek, például az ebola, és a húsuk miatti illegális vadászat jelenti. Amerikai állatkertekben 350 példány él.

(MTI)