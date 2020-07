Rendszeresen előfordul, hogy a kávézás gyorséttermeinek számító helyeken rosszul írják fel az ember nevét a papírpoharára, vagy egyenesen valami tök mást hall a pultban álló, a műszak végét váró dolgozó, és Dénesekből Dánielek, Tamásokból Balázsok lesznek. De azért olyan ritkán fordul elő, mint amit egy amerikai nőnek kellett átélnie, akinek a neve helyett egy terrorszervezet nevét írták a poharára.

Az eset Minneapolisban történt, ahol egy Aishah nevű 19 éves nő ugrott be egy Starbuckba egy kávéért. Amikor megkapta a poharát, akkor viszont a neve helyett az ISIS feliratot látta rajta, amitől teljesen összeomlott. Aishah ugyanis muszlim, hidzsábot is hord, így vallása a Starbucks dolgozójának is egyértelmű lehetett.

„Amint megláttam, elöntöttek az érzelmek” – nyilatkozta a CNN-nek Aishah, aki azt mondta, megalázva érezte magát a helyzetben. Azt mondta, az ISIS szó – csakúgy mint a Szíria és Irak jó részét elfoglaló Iszlám Állam radikális terrorszervezet – a muszlimok rossz hírét kelti az egész világon. „Nem hiszem el, hogy a mai korban valami ilyesmi elfogadható” – mondta arról, ami vele történt a Starbucksban.

Az üzlet üzemeltetője azt nyilatkozta, hogy megvizsgálták a helyzetet, és arra jutottak, hogy a kávézó dolgozója egyszerűen rosszul hallotta a vásárló nevét, akin ráadásul szájmaszk is volt, így még nehezebb volt érteni, amit mond. Mindenesetre bocsánatot kértek az eset miatt.

Aishah szerint ez elképzelhetetlen, mert ha nem is betűzte le, hogy hogyan írja a nevét, többször lassan elismételte. Ráadásul azt mondja, a pultos már ezelőtt ráírt valamit a poharára, amit aztán igyekezett elrejteni előle. Egy muszlimok jogait képviselő szervezet is úgy látja, az eset nem lehet véletlen, és ahogy elképzelhetetlen lenne, hogy egy fehér vásárló poharára ráírják a KKK, vagyis Ku-Klux-Klan nevét, úgy ennek sem lenne szabad megtörténnie. Azt követeli, hogy rúgják ki az Aishah nevét az Iszlám Állammal összekeverő dogozót és az üzletvezetőt, a többi dolgozónak pedig tartsanak érzékenyítő tréningeket.