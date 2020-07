Gary Larson, a The Far Side című, sajátos humorú sorozat rajzolója 1995 óta új anyaggal jelentkezett a honlapján. Larson 1995-ben megkönnyebbült, amikor letette a tollát, de azt a bizonyos tollat minden egyes évben elővette, amikor karácsonyi képeslapokat írt a családnak, és minden egyes évben elege lett abból, hogy az a toll beszáradt. Úgyhogy elkezdett tableten rajzolni, aminek most három új kép lett az eredménye, amiket a honlapján lehet megnézni.

(New York Times)