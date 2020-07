Hátsó füves, ezzel a címmel jelent meg Csillag Péter könyve, aki körbejárta az ország, és a határon túli magyarság pályáit, de nem a stadionokat, hanem az alacsonyabb osztályú meccsek helyszíneit. Az öltözőket, ahol nemhogy wifi, de még meleg víz sem volt.

Fotó: Mennyei Borsodi Megyei, avagy sorsod a borsodi foci / Facebook

Az egyik helyszínről, Bükkszentkeresztről van személyes emlékem is, 1994 környékén magam is játszottam ott. Akkor még nem tudtam, hogy 627 méter magasan van, ezzel az ország legmagasabban fekvő pályája. Az viszont feltűnt első látásra is, hogy a hegy oldalát meg kellett bontani, különben nem fért volna el a pálya. Bükkszentkereszten Mezey György is szervezett futballkonferenciákat, egyet például 1995. decemberben, de a vaddisznópörkölt élvezetesebb volt, mint a futballdoktor teniszlabdás hasonlatai.

A kötetben megörökítették a népi bölcsességeket is, mint például, az okos embert a hülyétől csak a végeredmény különbözteti meg.