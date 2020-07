Magenta Squash egy majdnem átlagos amerikai tinilány, leszámítva azt, hogy ideje nagy részét az átlagos amerikai tinilányoktól eltérően főleg a kenyérnek szenteli. Ez se lenne még önmagában szokatlan, ha Magenta Squash a kenyérrel való foglalatosságának nem egy speciális válfaját művelné. Ő ugyanis alapvetően két dolgot csinál velük: egyrészt fára tűzi őket, másrészt azt vizsgálja, ő maga nem kenyér-e. Nem viccelek, közel 30 videót csinált arról, hogy kenyér-e vagy sem (spoiler: nem kenyér, de még csak nem is kenyértészta).

Az utóbbi dolog nyilván egy alapvető lételméleti vagy egzisztencialista kérdésfelvetésként is felfogható. Így ha abból indulunk ki, mennyire komoly szerepet is játszik életünkben a kenyér, inkább csak csodálkozhatunk, hogy Heidegger vagy Sartre munkásságának nem volt alapvető kérdése, hogy ő kenyér-e vagy sem. Ezt az űrt tölti be Magenta Squash, és hogy erre van is lakossági igény, azt jelzi, hogy a Youtube-on több mint 24 ezer követője van, és egyik meghatározó alakja a 280 ezer tagú Bread Stapled to Trees, szabad fordításban Kenyér-fákhoztűző reddit-közösségnek.

Még mielőtt azt érezné, hogy kezdi elveszíteni a fonalat, hadd segítsek, hogy tényleg elveszítse: ezt az egész fenti szöveget át is tehetjük múlt időbe. Magenta Squash ugyanis a legutóbbi videójában bejelentette, hogy visszavonul kenyérközösségi aktivizmusától. Mindez, mint a poszt címében is olvashatta, részben egy magyar youtuber videójának következménye.

A történet június 19-én kezdődött, amikor a JustVidman nevű, több mint 630 ezer követővel rendelkező magyar youtuber egy videójában bemutatta a reddit egyik aloldalát (subredditjét), ezt a bizonyos Kenyér-fákhoztűző közösséget. A videó magáért beszél – bemutatja azt is, hogy a kenyeret-a-fákhoz-rögzítésnek hányféle iskolája van az ezeknek-sincs-jobb-dolguk fiatalok körében –, mutatom is:

Az összeállítást felfedezte Magenta Squash is, aki néhány napja, július 6-án válaszvideóban reagált Justvidman kisfilmjére, ráadásul ennek magyar címet adott, és ez a cím több mint árulkodó: Az utolsó kenyérszelet, amit egy fához tűzök.

Ebből kiderült: Magenta, avagy Ms Squash nagyon örült, hogy a kenyér-fákhoztűzés és a kenyérkutatás nemzetközi elismerést szerzett neki. De aztán elkövette az egyetlen hibát, amit soha nem szabad elkövetni: elolvasta a róla (is) szóló kommenteket a videó alatt. Ráadásul már korábban is volt egy elbizonytalanodása, elidegenedett addigi önmagától és ami még durvább, a kenyértől is. Most pedig végleg eldöntötte: túllép a kenyéren, és más törekvéseket talál magának. Íme egy nagy pályafutása utolsó pillanatai egy magyarul feliratozott videóban: