Ugyan a videójáték-iparban a nyár közepe jellemzően a legdurvább holtidőszak, idén egy elég nagy dobás jutott erre az időszakra is a Ghost of Tsushima képében. A Sony szamurájos kalandja többek közt azért is elég érdekes, mert ez az egyik utolsó nagy PS4-exkluzív, a fejlesztő Sucker Punch pedig valószínűleg csutkára is hajtotta a konzolt, ebből pedig alighanem a The Last of Us II-höz hasonló látványorgia született.

A jövő héten érkező játék tegnap óta előtölthető, a Sony pedig be is indította a marketinges rakétákat a végjátékra, ami a hőskor japán szamurájfilmjeit idéző előzetes mellett egy, a játék zenéinek elektronikus remixeiből összeállított kislemezben csúcsosodott ki. Ez a projekt pedig nem is akármilyen cucc, Tycho, TOKiMONSTA, a The Glitch Mob és a leginkább a Nince Inch Nailsből ismert Alessandro Cortini működtek közre benne.

Tycho és TOKiMONSTA egyébként is rengeteget merítenek a japán hangzásvilágból, szóval az ő számaikról simán elhinném, hogy ettől teljesen függetlenül adták ki, és hát a The Glitch Mobtól sem áll távol a keleti kultúra, elég csak megnézni a Love Death Immortality albumborítóját. Alessandro Cortini remixe egy kicsit talán kilóg a sorból, a Bushido újragondolt változata inkább olyan, mint ha a zenész túl sokat hallgatta volna a Deus Ex: Human Revolution zenéjét. Nekem egyértelműen TOKiMONSTA The Ghost Burns remixe jött be a legjobban, az tényleg hidegrázós cucc – mondjuk szerintem a hardstyle kicktől eltekintve egy kicsit hasonlít erre a Crypsis számra, de ezt lehet, csak képzelem –, de igazából az egészet érdemes meghallgatni, ha valaki szereti az elektronikus zenét.

Ha valakit az eredeti számok érdekelnek, annak július 17-ig, vagyis a játék megjelenéséig kell várnia, de előrendelni már elő lehet az albumot. A játékkal mi is foglalkozunk majd, 14-én már olvashatják a tesztünket az Indexen.