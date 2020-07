Két napig bujkált az erdőben egy lengyel férfi és a pumája. Igen, puma mint a nagymacska. A rendőrség drónokkal és helikopterrel kereste őket, és nem tudta kizárni, hogy az egykor Afganisztánban szolgált veteránnál további "veszélyes eszközök" lehetnek, egy terrorelhárító egységet is bevetettek. A férfi végül feladta magát, írja az MTI.

Nubia, a puma és gazdája azután fogta menekülőre, miután az egyik állatkert munkatársai egy bírósági döntés nyomán megpróbálták elvenni a férfitől az állatot, melyet illegálisan tartott Ogrodzieniec községben lévő otthonában. Szemtanúk szerint a férfi azt kiáltotta az állatkert igazgatójának, hogy a puma az ő gyereke, akit felnevelt, és sohasem fogja odaadni. Ezt követően késsel fenyegette az intézmény dolgozóit.

A férfi hat évvel ezelőtt vette az állatot, és rendszeresen posztolt a közösségi oldalakra arról, hogyan játszadoznak. Mielőtt a bíróság úgy döntött volna, hogy át kell adnia pumáját a poznani állatkertnek, kétszer is pénzbüntetést szabtak ki rá, és nemrég közösségi pénzgyűjtést is indított, hogy fedezni tudja a jogi költségeket, olvasható a New York Times cikkében.