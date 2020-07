A Tenki no ko (angolul Weathering With You) című animációs film egyik szereplőjének, Natsuminak a robogóját gyártja le limitált ideig a Honda. A rózsaszín jármű a Super Cub nevet kapta és július 23-tól lesz elérhető a Honda üzleteiben: ráadásul aki megveszi, még egy Natsumi-sisakot is kap hozzá.

Fotó: SoraNews

A robogó 313 500 jenbe (kb. 920 ezer forint) kerül és október 31-ig lehet megrendelni.

Fotó: SoraNews

A Tenki no ko elég sok mindent (könyveket, kávékat, ételeket) inspirált Japánban, a robogó ennek csak egy újabb mérföldköve. A 2019-ben megjelent animációs filmet Sinkai Makoto rendezte és hamar felkapott lett Japánban.

(SoraNews)