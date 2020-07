Nem, nem baj, mert egyelőre nincs is ilyen vicc. Viszont a címben írt szituáció valós. A chicagói Shedd Aquarium pingvinjeinek az elmúlt hónapokban több kalandban is volt részük. Először csak házon belül vitték el őket sétálni, hogy legyen valami kis izgalom a látogatómentes időszakban, és ugyan most már újra kinyitottak, a madarak nem akarták megfosztani a különleges élményektől, elvitték hát őket a helyi természettudományi múzeumba, ahol Izzy és Darwin többek között megtekintett pár dinoszauruszcsontvázat is.