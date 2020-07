Május elején számolt be az Index arról a szomorú hírről, hogy elkezdték kivágni a Margit körút utolsó kis zöld szigetén a fákat egy leendő irodaház építése miatt. Azóta azt is megírtuk, hogy egy platánfa kivételével az összes fát kivágták már a területen, a platánt megpróbálják megmenteni, bár erősen visszavágtak belőle.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt II. kerületi egysége most a Facebookon számolt be arról, hogy miután kénytelenek voltak végignézni a fák kivágását, elkérték a három nagy gesztenyefát az építkezőktől, és meg is kapták azokat.

Elvitték őket Koppánmonostorig, ahol a Mag-ház civil szervezet jelentkezett, hogy új életre keltené őket. A nagy rönkök gyerektáborokban, faragott díszes köztéri padokká alakulnak majd.

Lehet belőlük például pletykapad, amin egy pedállal fenéken lehet penderíteni a rajta ülőket. A vékonyabb testrészekből virágtartókat csinálnak, a maradék pedig a II. kerületi szegények tűzifája lesz.

A posztból kiderült, hogy a farönköket az MSE Repülőklubnál őrizték egy darabig, a hármashatárhegyi repülőtéren.