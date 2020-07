Emlékeznek Udvardi Péterre? Ő az a 14 éves fiú, aki a Komárom-Esztergom megyei Almásfüzitő ügyes-bajos dolgait igyekszik a kezébe venni: jelenti az útburkolati problémákat, a közterületre kihelyezett helyesírási hibákat, és átfogó terve van arról, hogy mit kezdene a helyi állomás romos épületével.

14 évesen oldja meg a település problémáit

A községben most vele együtt fákat ültettek el, hogy ezzel tisztelegjenek a nemrég elhunyt Bálint gazda munkássága előtt. Péter azt is kezdeményezte, hogy a terület megkapja a Bálint gazda liget helyet, amiről elvileg szeptemberben szavaz majd a helyi képviselő-testület – ezután történhet meg a hivatalos átadó is.

Fotó: Udvardi Péter Ültetésközben

A tervről az alábbiakat írta:

„Bálint gazda munkássága meghatározó volt Magyarországon. Kívánom, hogy az Ő nemes életéből sokat vegyen át utókor!

Örömmel mondhatom el, hogy a Komárom-Esztergom megyében található Almásfüzitő község Nagykolónia településrészén Bálint György előtt tisztelegve 10 darab különböző fenyőt (ezüst-nordman-luc) ültettünk. A „Bálint gazda ligetben” egy emlékoszlop is helyet fog kapni, várhatóan a következő héten.

Isten áldását kívánom!

Szeretettel: Udvardi Péter”

Bálint György kertészmérnök 2020 június. 21-én, százévesen halt meg. A temetését július 14-én tartották a Fiumei temetőben, az erről készült videónkat itt nézhetik meg: