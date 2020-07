A hieroglifákat úgy kell elképzelni, mint korai emojikat - kezdi a Google Arts and Culture Fabricius nevű eszköze, ami sokkal szórakoztatóbb, mint ahogyan elsőre hangzik.

A lényege, hogy például olyan egyszerű kifejezéseket, mint hogy "Köszönöm" vagy "Hello" el lehet küldeni az ismerősöknek hieroglifákkal, ami azért mégsem olyan egyszerű, mint egy emoji. A "jó szerencsét" kifejezésben például van két különböző madár és két emberalak is, és a sima hello sem sokkal egyszerűbben megfejethető.

Fotó: Google Fabricius Ez itt a sok sikert megfelelője.

De teljes angol nyelvű leveleket is lehet írni hieroglifákkal, amik persze nem teljesen megalapozottak tudományosan, és érdemes a lehetséges szavak közül válogatni, mert akármennyire is szerettem volna, de a lerobbant az autóm megfelelőjét nem dobta ki az alkalmazás.

Itt lehet kipróbálni az egészet, és üzengetés mellett tanulni is lehet, például arról, mit tud hozzátenni a mesterséges intelligencia a hieroglifák megfejtéséhez.

Egyébként az egész apropója, hogy július 15-én ünnepelik a Rosette-i kő megtalálásának évfordulóját, amelynek segítségével először sikerült megfejteni az egyiptomi hieroglifák rejtélyét.