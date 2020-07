Az eredeti tervek szerint idén augusztusban indult volna el a Disney+ streaming szolgáltató új sorozata, a Falcon and The Winter Soldier. Ez a Marvel filmes univerzumának két jól ismert tagjáról, Sólyomról és a Tél katonájáról, azaz Bucky Barnesról szól és kiderül belőle, hogy mi történt velük Bosszúállók: Végjáték eseményei után. Ezenkívül nem sokat tudni a sorozatról, mindössze néhány másodpercet láthattunk belőle a februárban megjelent teaserben.

Márciusban a koronavírus-járvány miatt be kellett fejezni a forgatást, ami azóta sem tudott újraindulni, így kérdéses, hogy mikor kerülhet képernyőkre az év egyik legjobban várt sorozata.

Fotó: Disney

A Disney+-ra több Marvel-sorozat is készül. Az egyik a WandaVision, Paul Bettany és Elizabeth Olsen főszereplésével, amit a tervek szerint decemberben mutattak volna be, de valószínűleg erre is többet kell várni. Ezenkívül berendelték még a Tom Hiddleston főszereplésével készülő Loki című sorozatot, továbbá Jeremy Renner karaktere, Sólyomszem is saját sorozatot kap az elkövetkező években.