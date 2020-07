Lehetett hallani mostanában olyan véleményeket, hogy egyes büntetőperek ítéletei nem elég szigorúak, de a balatonudvari hajóállomás rögtönítélő bírósága mintha kicsit átesett volna a ló túloldalára. Mert persze én is ölni tudnék, amikor kéthetente hajnali fél négykor tucatnyi vidám fiatalra ébredek, akik a Halászbástya tetejéről üvöltve ébresztik a várost a Frozen 2 hívódalával, és ezt 18-adszorra is viccesnek találják, hogy aztán végül az ablakunk alá hugyozzanak. De olyankor inkább arra gondolok, hogy nem lehetek ennyire savanyú öregember, úgyis mindjárt abbahagyják, és különben is, milyen pokoli másnaposak lesznek majd koradélután, és inkább próbálok tovább aludni.

Fotó: Olvasónk, Era (Facebook

Remélem Udvarin is ez a helyzet, és az állomásfőnök vagy pénztáros, aki ezt a figyelmeztetést kitette, valójában mégsem veti rá magát szabóollóval a kezében a magán épp ott könnyítő, sildes sapkás, fütyülő utas fütyülőjére, és csak a frusztrációját szublimálta e mesteri alkotásban. Ezzel együtt érdemes észrevenni, mennyire erős a kontraszt a szigorú rendpárti felirat gondos ikonográfiája és a hajóállomásnak támasztott téglák és műanyag kanna árasztotta, már-már hungarikum-szinten otthonos sufnikáosz között.