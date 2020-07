Szélesszájú orrszarvú borjú született egy chilei állatkertben. Atanasio születésének azért van nagy jelentősége, mert a rinocéroszokat nagyon nehéz az állatkertekben szaporítani, eddig mindössze 17 orrszarvú született a világ állatkertjeiben. Nem is olyan régen arról számolhattunk be, hogy a veszprémi állatkertben is született egy orrszarvú borjú.

Dél-Amerikában viszont ez az első alkalom, hogy orrszarvú született egy állatkertben, így a Santiagoban található Buin Zoo dolgozói különösen örültek Atanasionak. A Reuters hírügynökség beszámolója azt is megjegyzi, hogy az intézmény nehéz helyzetbe került, hiszen a világjárvány miatt négy hónapja be kellett zárniuk.

Chile welcomes a new baby white rhino into the Buin Zoo family pic.twitter.com/ngxnbbpH4q — Reuters (@Reuters) July 16, 2020

A szélesszájú orrszarvúak természetvédelmi státusza mérsékelten fenyegetett, ami azt jelenti, hogy a faj "jelenleg még kihalással nem fenyegetett, de annak határán van".