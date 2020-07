A koronavírus miatti intézkedéseknek köszönhetően Norvégiában nem hogy sikerült elkerülni, hogy sokan a vírus áldozataivá váljanak, de csökkent a halálozások száma, ennek pedig nagyon nem örülnek a temetkezési vállalkozók.

Az idősotthonok látogatási tilalma, a teljes izoláció és a fokozott óvintézkedések miatt májusban 6 százalékkal, júniusban pedig 13 százalékkal csökkent az elhalálozások száma az országban. Az koronavírus elleni védekezés miatt már vírusok és baktériumok sem terjedtek, az idősebb korosztályt pedig kiemelten védték, emiatt jóval kevesebben haltak meg.

A norvég temetkezési vállalkozók arról számoltak be, hogy a szigorítások miatt nagyon sokan mondtak le a szertartásról, ami a bevételeik 60-70 százalékát adja. Vagy azért nem kérték a nagyobb szertartásokat, mert eleve nem lehettek sokan a ceremónián, a legtöbb ravatalozó nem is elég nagy, hogy kellő távolságot tudjanak tartani, vagy csak szimplán nem akarták a rokonok, hogy sokan gyűljenek össze. A bevételkiesések miatt most kénytelenek a norvég kormányhoz fordulni, hogy valamilyen támogatási csomaggal segítsék ki őket. Vannak olyan vállalkozások, amiknek 70 százalékkal visszaesett a forgalma néhány hónap alatt, és egyelőre nem tudják fizetni az alkalmazottakat.

Mások szerint ez csak átmeneti állapot, hamarosan vissza fog állni a halálozás mértéke.

Az életkor piramis alapján tudjuk, hogy mennyien fognak idén egészen biztosan meghalni. Valószínűleg ősszel, ha jön az influenza és más betegségek, visszaáll a halálozási ráta is

- próbált megnyugtatni minden kollégát Odd Sverre Øie temetkezési vállalkozó a Localnak adott nyilatkozatában.