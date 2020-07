Nemrég, amikor a verpeléti vulkánról írtam, röviden már említettem az 1849-es kápolnai csatát. Ez a magyar történelem egyik legbénábban sikerült hadműveletének bizonyult, és nagy szerencsénk volt, hogy az osztrákok nem használták ki a magyar hadvezetés sorozatos bénázásait, hanem visszavonultak Budára (így a magyar hadtestek megőrizhették ütőképességüket, ami a későbbi sikeres tavaszi hadjárat alapja volt).

No de ennyit a hadtörténelem tágabb aspektusairól, térjünk vissza a kápolnai csatára, és annak egyik oldalágára, a pétervásárai rajtaütésre. Ez 1849. február 24-én történt, Klapka vezényelte a ma nagyjából 2500 fős városban állomásozó osztrák Schlick altábornagy hadteste ellen Máriássy és Dessewffy hadosztályait. Miután a magyar seregeket Henryk Dembiński visszavonta, Klapka terve nem vált valóra, a támadás nem érte el a kívánt sikert.

A csata egy pillanatát azonban máig megörökíti a város egyik házfala.

Fotó: Bődey János

A Petőfi Sándor utcában lévő „Ágyúgolyós ház” falában ugyanis most már 171 éve őriz egy akkor becsapódott ágyúgolyót. A ház mára a város településképileg meghatározó épületének számít, bár, mint fotónkon is látható, a golyót a tisztasági festések nem kímélték, így most éppen sárgában pompázik a falból kilógó része.