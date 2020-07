4000 önkéntest keres a németországi Luther Márton Tudományegyetem, akiknek csak annyi lesz a feladata, hogy bulizzanak egyet Tim Bendzko koncertjére.

Ha valaki nem ismerné, ő egy olyan német popsztár, aki platinalemezeket ad ki, ez persze nem jelenti azt, hogy jó is, amit csinál, de nem akarok én sugallni semmit, inkább itt egy videó, milyen zenére lehet számítani.

Szóval ő tart majd egy koncertet augusztus végén, hogy a kutatók tanulmányozzák, hogyan terjed a koronavírus ilyen nagy tömegben. A cél az, hogy kiderítsék, van-e olyan megoldás, ami igaz nem olyan, mint a régi felhőtlen buli, de nem is az, hogy egyáltalán nincs koncert.

18-50 év közötti önkénteseket várnak, akik kapnak egy FFP2 maszkot, bekenik a kezüket fluoreszkáló kézfertőtlenítővel, és kapnak egy kontaktuskövető alkalmazást is. Arra kíváncsiak, hogy ki milyen közel megy egymáshoz, és a fluoreszkáló kézfertőtlenítő hol jelenik meg, azaz a koncertlátogatók mi mindenhez érnek hozzá.

A beengedéssel kapcsolatban is különböző forgatókönyveket próbálnak ki, megnézik, hogy mi a helyzet akkor, ha ültetéses a koncert, és azt is ha csak 2000 embert engednek be, akiknek távol kell ülni egymástól. Minden kiválasztottat a koncert előtt 48 órával tesztelnek, és akinél felmerül a koronavírus-fertőzésre gyanúja, azt nem engedik be az eseményre.

A koncerten nem lehet majd enni és inni, és egy perce sem lehet majd levenni a maszkot. A tervek szerint az egészet majd szeptemberben is megismétlik, és utána közzéteszik, mire jutottak.