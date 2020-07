Egy indiai férfi 200 embert vert át azzal, hogy vérplazmadonornak adta ki magát. Azt állította, hogy ő már átesett a koronavírus-fertőzésen, így bérplazma adományozással tud segíteni azokon, akiknek szüksége van plazmaterápiára.

Ez a passzív immunizációs eljárás nem újdonság, viszont most a koronavírus-járvány miatt egyre több szó esik róla, itthon is kérték a gyógyultakat, hogy adományozzanak vérplazmát, amivel a súlyos tüneteket mutató betegeken segíthetnek.

A 25 éves Sandeep Reddy is olvasott az ilyen terápiák sikeréről, és talán arról is, hogy a feketepiacon akár 4000 dollárt is adnak egy adag vérplazmáért, de inkább a könnyebb utat választotta, és azzal keresett meg családokat, hogy szívesen adományoz nekik vérplazmát. Csak annyit kér, hogy fizessék az útiköltséget, hiszen Srikakulam városból neki is pénzbe kerül bárhova eljutni. Logikusnak tűnt a kérés, a bajban lévő családok pedig át is utalták neki a nagyjából 20 ezer forintnak megfelelő összeget, de a megbeszélt időpontban soha nem jelent meg, és nem nehéz kitalálni, hogy többet a telefont sem vette fel.

Összesen 200 embert vert át, de mivel többségük éppen a betegségből próbált felépülni, vagy szeretteit ápolta, ezért nem foglalkoztak a rendőrségi feljelentéssel. A rendőrség közleménye szerint nem Reddy az egyetlen, aki úgy gondolta, hogy emberek átveréséből szerzi vissza a járvány miatt kiesett jövedelmét, ezért fokozott óvatosságra intik az embereket.

Főleg azért, mert nagy valószínűséggel külföldön is próbálkoznak hasonlóval, ezért ha valaki jó ötletnek tartja, hogy valahol, kétes körülmények között vérplazmát vásároljon ismeretlenektől, az gondolja újra.