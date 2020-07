A What is Inside an Atom, azaz Mi van egy atom belsejében című – az angol nyelv ellenére magyar fejlesztésű – oldal egy hidrogénatom méretarányos modellje: ha balról jobbra végiggörgeti mind a 142 400 pixelt, megtapasztalhatja, mekkora űr tátong az atom belsejében a proton és az elektron között.

A teret persze kitölti a fejlesztő, méghozzá az atomokkal kapcsolatos alapvető fizikai tudnivalókkal, illetve mindenféle tudományos és tudománytörténeti érdekességekkel – ha úgy tetszik, mini Ma is tanultam valamit-morzsákkal. Olyasmikkel például, hogy hány atomnyit nő a körmünk, amíg elolvasunk egy mondatot – meglepően sokat –, vagy hogy hányszor kéne félbehajtani egy papírlapot, hogy olyan vastag legyen, mint az univerzum szélessége – meglepően kevésszer.

Ha egy kicsit is érdekli a tudomány világa, vagy csak szereti a rendhagyó weboldalakat, érdemes végigpörgetnie az oldalt.