A Long Island-i Robert Bergerre már amúgy is börtön várt, miután egy lopott Lexust birtokolt, és megpróbált ellopni egy kamiont is. Ehhez viszont most hozzájön még az okirat-hamisítás miatti büntetés is. Előbbiekért egy év járt volna, utóbbiért további négyet is kaphat.

A 25 éves férfit tavaly októberben ítélték börtönbüntetésre, de ő inkább megszökött, majd megpróbálta elhitetni, hogy öngyilkos lett, amihez a menyasszonyán keresztül a hamis papírt is eljuttatta az ügyvédjének. Első ránézésre meggyőzőnek is tűnt a dokumentum, de becsusszant egy elég amatőr hiba: elírták a kiállítóként feltüntetett anyakönyvi hivatal nevét ("Registry" helyett "Regsitry" szerepelt rajta). Jobban megnézve pedig a betűtípusokban és a betűméretekben is voltak következetlenséget a hatóságok szerint.

Az ügyvéd azt állítja, ő is áldozat.

Miután Bergert elfogták, kiderült, hogy időközben Philadelphiában is elítélték már idén januárban, mert hamis iratokkal próbálta igazolni a személyazonosságát, és lopott egy katolikus főiskoláról is; egy évet kapott. Utólag lehet, hogy már inkább leülné az eredeti büntetését, ha tehetné.