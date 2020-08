Majdnem öt év telt már el azóta, hogy megjelent a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, ami elsősorban azért volt marha érdekes, mert ez volt Kodzsima Hideó utolsó játéka a Konaminál. Az azóta eltelt időben többször is szó esett már a játékról, többek közt például akkor is, amikor két éve pécén sikerült aktiválni azt az annak idején az adatbányászok által már kitúrt átvezető videót, ami akkor játszódik le, ha a játék világában az összes nukleáris fegyvert sikerül leszerelni.

Fotó: Konami

Ez nem kis dolog, a játékban ugyanis elég fontos szerepet töltenek be a nukleáris fegyverek, akkor azonban hamar kiderült, hogy a pécés játékosok mégsem ennyire jámborak, és csak egy hiba idézte elő a különleges eseményt. A héten ugyanakkor végre sikerült teljesen legitim módon is elérni a teljes leszerelést, méghozzá PS3-on:

Az átvezető videóban az a kérdés is elhangzott, hogy vajon meg is marad-e a helyzet, erre pedig sajnos a válasz az, hogy nem, jelen pillanatban már ezen a platformon is 59 az atomfegyverek száma. Pécén amúgy 19 038, PS4-en pedig 2493 atombomba van a poszt írásának pillanatában.