Száz éve SZÚR - ezzel a címmel jelent meg egy könyv, ami feleleveníti a 60-as és 70-es években nagy népszerűségnek örvendő színészek és újságíró rangadót. (SZÚR, innen a név.)

70-80 ezer nézőt vonzott rendszerint ez az esemény, a színészek egyik nagy sztárja Bujtor István volt, aki maga volt a megtestesült gólveszély. 1968-ban például mesterhármast ért el, amikor 4:3-ra nyertek a színészek. 1978-ban még ezt is felülmúlta, akkor öt találat került a neve mellé, 9-8 lett a végeredmény. A tablón megelevenedik a múlt.

Aradszky László, Suka Sándor és Zenthe Ferenc volt még a csatársorban rajta kívül.

Az újságírók legjobbja ebben a korszakban Várkonyi Sándor volt, aki jelenleg 80 felett jár már, de még a tavalyi rangadón pályára lépett. Volt olyan meccs, amikor Vitray Tamást is becserélték. A hokiválogatott tagja, a későbbi műsorvezető, Egri János is játszott többször. Az újságírás mellett a dalszerzésben is jeleskedő Vándor Kálmán is törzstagja volt a csapatnak.