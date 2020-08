Ha már elege van abból, hogy mindig csak zöld uborkát talál a boltok polcain, hol halványabb, hol sötétebb tónusokban, de mindig csak ugyanabban az unalmas zöld színben pompázik kedvenc zöldsége, akkor van egy nagyon felvillanyozó hírünk: megérkezett a zöldségpiac legújabb nagyágyúja, unalmas életünk megreformálója, az albínó uborka. Ő lenne az:

Forrás: Oddity Central

A hozzáértők szerint a különc uborkának nagyon jó textúrája van és nagyon finom is, nincs keserű íze. Kiváló kiegészítő lehet salátákhoz, savanyúságokhoz vagy más ínyenc ételekhez. Akiknek volt már szerencséje hozzá élőben is, azok szerint a gyengéd fehér bőre olyan vékony, hogy nem is kell lehámozni.

(Oddity Central)