Tisztázzuk máris, az elején: ezt nem én kérdezem, pláne nem állítom! Egyiket sem. Az internet léte óta ismert jelenség, hogy egy-egy archív tartalmat néhány év elteltével ismét felkap a nagyközönség – ez történt most azzal a térképpel, ami még 2016-ban készült, méghozzá rém egyszerű módszertannal: ha beírod a Google-ba azt, hogy „Why is” és egy adott ország neve, akkor mi lesz az első helyen felbukkanó (tehát leggyakrabban keresett) jelző.

Mint látható, 2016-ban a világot, pontosabban annak angolul google-zó részét az érdekelte legjobban, hogy Magyarország miért olyan rasszista. Ez a helyzet azóta változott, hogy jó irányba-e vagy rosszba, azt nem tudom, de én most egy inkognitó ablakban megnyitott kereséssel a Why is Hungary poor találatot kaptam (majd jött a „so small” és hogy legyen valami örömünk is, a „so good at sports”).

Érdekes, hogy Európa legtöbb országa iránt az érdeklődés nem változott érdemben az elmúlt négy év alatt. Véletlenszerű kattingatásaim szerint Németországnak még mindig a gazdagsága, a briteknek az uniós kilépése, az ukránoknak a szegénysége, a fehéroroszoknak a fehéroroszsága, a cseheknek az ateizmusa, a norvégoknak a gazdagsága, a bolgároknak a szegénysége érdekli az embereket, ahogyan az is, hogy Románia miért ROU (gondolom, az általánosan elterjedt nemzetközi rövidítésre gondolnak).

Persze voltak, amik változtak: az oroszoknál már az érdekes a szíriai bombázás helyett, hogy miért olyan nagy az ország, a franciáknál az, hogy miért ötödik köztársaság, a szlovákoknál az, hogy miért olyan gazdagok (igaz, a harmadik leggyakoribb pedig az, hogy miért olyan szegények). És a legszomorúbb változás: az olaszoknál már nem az a kérdés, hogy Olaszország miért kék – hanem az, hogy why hit so hard with coronavirus, vagyis hogy miért ütötte meg olyan keményen az országot a koronavírus.