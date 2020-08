A kanadai Hell's Basement nevű sörfőzde és egy wellingtoni bőrművesnek is sikerült Huruhuru-nak hívnia magát, ami így tudatlanul teljesen oké, csak éppen maori nyelven azt jelenti, hogy szőr, toll, illetve szlengben azt is, hogy fanszőrzet. Hamua Nikora, egy Új-Zélandon élő maori hívta fel a neten a boltok figyelmét erre, illetve arra is, hogy fanszőrözni egy dolog, de hogy csak úgy lenyúlják maguknak a maori kulturális örökség egy részét, anélkül, hogy bármi közük lenne hozzá, az már nincs rendben. A wellingtoni bolt tulajdonosainak sajnos nincsen pénzük átnevezni az üzletüket, de a kanadai Hell's Basement abszolút nyitott volt arra, hogy a sörüknek valami más neve legyen.

(CNN)