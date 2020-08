Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök egy szignált rajza 18 ezer új-zélandi dollárért (3,5 millió forint) kelt el egy online árverésen vasárnap, írja az MTI. A politikai ciklus című rajz egy tornádóra emlékeztető figurát ábrázol.

Fotó: Trade Me

A miniszterelnöki műalkotás bevételét a Koru Care új-zélandi karitatív szervezet kapja, amely életet veszélyeztető betegségben szenvedő vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket segít. A segélyszervezet a koronavírus-járvány miatt kénytelen volt törölni hagyományos nagy adománygyűjtő rendezvényét, ezért nagyon is jól jön nekik ez a nem várt segítség.

Nem ez az első eset, hogy az új-zélandi kormányfő egy művét elárverezték jótékony célra: 2018-ban To Do List című rajzáért fizettek 2500 új-zélandi dollárt, a kedvezményezett akkor a Patent to Parent nevű segélyszervezet volt.