Néhány nappal ezelőtt számoltunk be róla, hogy három különleges színváltozatú, fehér oroszlánkölyök született a Nyíregyházi Állatparkban. Most pedig az intézmény azt közölte, hogy mivel az állatok elérték a 6 hetes kort, így már el is nevezik őket, ehhez pedig a közösségi médiában kértek segítséget.

Végül Kristóf Simon pályázata nyerte el legjobban az állatpark dolgozóinak tetszését, aki ezt írta:

Mivel az oroszlánok Afrikában honosak, és ők most távol vannak az otthonuktól, ezért én arra gondoltam, hogy kaphatnának afrikai neveket. Dipita, ami reményt jelent - hiszen egy kihalás szélén álló állatról beszélünk, de most három nagyon ritka fehér oroszlán született, ami reményt ad. Enam, ami azt jelenti, hogy Isten adta nekünk - becsüljük meg őket jól, és vigyázzunk rájuk! Abeni, ami azt jelenti, hogy Imádkozzatok értük! Ha egy mondatban tesszük a neveket, akkor kijön az, hogy "Isten adta nekünk a reményt, imádkozzatok értük!

A fehér oroszlánok a a dél-afrikai, más néven krugeri oroszlán alfaj (Panthera leo krugeri) egyik populációjához tartoznak és csak Dél-Afrikában, Timbavati és Kruger Nemzeti Park területén élnek. Azért lett ilyen a színük, mert ebben a régióban fehér homokos folyómedrek a jellemzőek, így az állatok sokkal könnyebben tudnak elrejtőzni. Az utódok színe pedig csak akkor lesz ilyen világos, ha mindkét szülő bundája is ilyen.

A krugeri oroszlánok száma az orvvadászat miatt drasztikusan lecsökkent, a vadonból talán el is tűntek, az állatkert közleménye szerint 1994-ben fordul elő, hogy a vadonban láttak ilyen nagymacskát.

Az állatkertekben és a rezervátumokban kevesebb mint 500 fehér oroszlán él, így a Nyíregyházán született kölyköknek is nagy jelentősége van a faj fennmaradásában.