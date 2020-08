A tervek szerint augusztus 26-án mutatják be Christopher Nolan legújabb filmjét, a Tenetet, vagyis hosszú hónapok után először lehet új amerikai szuperprodukciót nézni a magyar mozikban. Ezzel együtt jár, hogy nagyobb fokozatra kapcsolt a film marketingje is, aminek részeként az Irish Times nevű újság hosszú cikket közölt a Tenetről, amiben az egyik főszereplő, Robert Pattinson is megszólalt.

A cikkben nemcsak az új Nolan-filmről írnak, de megemlítik azt is, hogy hogyan kapta meg Pattinson Batman szerepét Matt Reeves új filmjében.

A meghallgatásokat 2019 tavaszán tartották, vagyis akkor, mikor Pattinson még javában forgatta a Tenet jeleneteit. Az egészet nagy titoktartás övezte, úgyhogy Pattinson megpróbálta Nolan előtt titokban tartani, hogy miért van szüksége néhány extra szabadnapra. A cikk szerint Pattinson azt mondta Nolannek, hogy "családi vészhelyzet" miatt kell elutaznia. Nolan viszont azonnal átlátott a szitán és megkérdezte, hogy

"Ugye a Batman-meghallgatásra kell menned?"

Végül Pattinson meg is kapta a szerepet, a felkészülésben pedig nagyon jól jött, hogy már a Tenetre is sokat kellett edzenie, hogy ne legyen túlságosan feltűnő a közte és a filmbeli partnere, John David Washington közötti fizikai különbség. Washington ugyanis korábban profi amerikaifutball-játékos volt, azaz teljesen más fizikai állapotban volt, mint Pattinson, akinek muszáj volt felzárkóznia, hogy bírja a akciójelenetek forgatását. Persze a Batman előkészületei még szigorúbb és keményebb edzéseket követeltek meg tőle, de így legalább nem volt olyan durva neki az átmenet.

Egyébként az új Nolan-filmek előtt mindig van valamilyen vicces sztori a rendezővel kapcsolatban. Legutóbb a Dunkirk című filmjét mutatták be a mozik, akkor arról írtunk, hogy a rendezőnek fogalma sem volt arról, hogy a filmjében az egyik katonát alakító Harry Styles valójában az egyik legismertebb popsztár a világon.