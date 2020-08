Hátborzongató hang borzolja a hátakat egy izlandi városban, lassan már hat éve és senki sem tudja, honnan jöhet az A és G között változó rejtélyes hang. Két napja mi is írtunk Akureyri rejtélyéről, de most bedobunk egy lehetséges magyarázatot is, amely egyébként egy másik rejtély magyarázata is lehet. Igaz, a 60 évvel korábbi véres szovjet tragédia idén lezárt nyomozásának eredménye nem erre futott ki, de ettől még szerepe lehetett a kirándulók halálában.

A hang amúgy ilyen Akureyri közelében:

Ha nem landvættir okozza a misztikus sustorgást a természet vagy a holtak szellemeként, akkor érdemes rá természeti törvényekkel magyarázható okot keresni. És itt jöhet képbe Kármán Tódor. Az aerodinamika - meg a raktétatechnológia, a szuperszonius repülés, a hiperszonikus űrutazás - egyik legnagyobb 20. századi tudósa ismerte fel a jelenséget, amelyet ebből a tényből következően ma Kármán-féle örvénysornak nevezünk.

Eszerint, ha egy nem áramvonalas test mellett áramló levegő elér egy bizonyos sebességet, akkor mögötte létrejövő örvénytérben egymással ellentétes irányú örvények keletkeznek. Na, itt viszont már inkább üssük fel a Wikipédia vonatkozó szócikkét: „Amikor egy örvény leválik, aszimmetrikus áramlás alakul ki a test körül, ami ennélfogva megváltoztatja a nyomáseloszlást is. Ez más szóval azt jelenti, hogy a leváló örvények periodikus oldalirányú erőket keltenek, melyek rezgésbe hozzák a testet. Ha az örvényleválások frekvenciája megegyezik a test vagy a szerkezet szabadlengéseinek frekvenciájával, rezonancia alakul ki. Ez a gerjesztett rezgés okozza egy meghatározott frekvencián a kifeszített telefonhuzalok vagy villanyvezetékek zenélését, ez okozza az autó antennájának erős rezgését egy bizonyos sebességnél, és ez felelős a reluxa redőnyök zörgéséért is, amikor szélhatásnak vannak kitéve.”

Ez a hang létrejöhet egy szikla vagy akár egy hegycsúcs esetén is, és elég baljós tud lenni, ráadásul eközben infrahangot is képes kiváltani, amit mi már nem hallunk - ettől infrahang - viszont pánikreakciót indíthat el. (Ez is törétnhetett az Uralban kiránduló szovjet csapattal.) Akureyriben szerencsére nem pánikolt be még senki, de sokan elég vacakul alszanak a zaj miatt, amely talán elviselhetőbb, ha van rá magyarázat, mint például a nagyszerű Kármán Tódoré, aki egyébként kereken 139 éve, három hónapja és 4 napja született.