Ma van a a Black Cat Appreciation Day, azaz a fekete cicák megbecsülésének napja. Rá is szolgálnak, az ókorban elfoglalt magas pozíciójukból a középkori babonás félelem eléggé lerángatta őket, aztán amikor már fellélegezhettek volna a nedves kis orrocskáikon át, jött a szelfikorszak, ami ismét betett nekik: a fotókon nem nagyon látszanak, vagy ha mégis, akkor sem mutatnak jól. Ez a fotogéntelenség állítólag ez a menhelyi forgalmon is meglátszik, kevesebb fekete cica talál gazdára. Most lássunk egy ellenpéldát:

Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index Egy jól sikerült kép Okosról

Nem tudom, macskarasszizmusnak számít-e, de nekem valahogy a fekete cicák sokkal hálásabbnak tűnnek színes, tarka társaiknál, de lehet, hogy ezt csak a kirívóan érzékeny volt cicámmal, Okossal való tapasztalatom mondatja velem.

A lényeg, hogy tessék megbecsülni a fekete cicákat!

Ismét felteszem a kérdést: