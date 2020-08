Németországban a prostitúció legális és államilag szabályozott - és a szabályozás részeként márciusban, amikor a járvány kezdett bedurvulni, be is záratták a nyilvánosházakat.

Az efféle helyek rajongói most nagyon örülhettek, amikor Berlinben bejelentették a kupik újranyitását, és valószínűleg igen bosszúsak voltak, amikor az apróbetűből kiderült, hogy járványvédelmi okokból a szex továbbra is tiltott az összes ilyen helyen. Hát akkor mit lehet csinálni? A masszázs engedélyezett, még az erotikus masszázs is, bár azt a jogszabály nem részletezi, hogy egészen pontosan meddig számít valami erotikus masszázsnak, és honnan szexnek.

Fotó: Odd Andersen / AFP

Júliusban egyébként néhány tucat szexmunkás felfújható szexbabákkal tartott tüntetést a városháza előtt az újranyitásért.

(via)