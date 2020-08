Csavart egyet a klasszikusnak mondható megközelítésen Matt Stevens amerikai grafikus, aki nem a mostanában népszerű könyvből filmplakát, hanem a filmből könyvborító irányt képviseli.

Fotó: Matt Stevens / instagr.am / mattstevensclt

A többek között New York Times, a Facebook, a Google, a Netflix és a Nike projektjeiben is közreműködő Stevens sorozata a Good Movies as Old Books, vagyis Jó filmek mint régi könyvek címet kapta, ezek közül pedig jó párat az Instagram-oldalán is bemutat, így oda is érdemes ellátogatni.

via 24.hu