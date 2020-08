Az ANA légitársaság egy könyökkel vagy alkarral nyitható mosdóajtót tesztel (lásd a képen). A repülőgépeken a helyhiány az egyik kihívás, ezért az illemhelyek ajtaja befelé nyílik. Vagyis kicsi, lapos fogantyúk vannak a kilincsek helyett.

Fotó: ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD./JAMCO Corporation A könyökkel nyitható repülőgép mosdóajtó

Az ANA által alkalmazott új rendszer egyszerre higiénikus és helytakarékos is. A nagyobb méretű gombokat könyökkel be lehet zárni, és ki is lehet nyitni az ajtót. Jelenleg az ajtó prototípusa csak az ANA szalonjában látható a tokiói Haneda repülőtéren, ahol augusztus végéig gyűjtik a visszajelzéseket a termékről. Ha beválik az új rendszer, akkor szélesebb körben is hasznáható lesz.

Az innovációt a JAMCO vállalat álmodta meg, akik a repülési ipar számára gyártanak termékeket. Jelenleg az ANA légitársaság gépein az utasokat maszk, vagy arcot eltakaró ruhadarab viselésére kérik. Emellett fedélzeti légszűrőket és rendszeres felületi fertőtlenítést alkalmaznak a repülőgépeken, beleértve a mosdóajtókat is.

A koronavírus miatti problémákról, amik a repülőtársaságoknál jelentkeznek egy korábbi cikkben számoltunk be.

via CNN