Az elmúlt években el voltak kényeztetve a Star Trek-rajongók, ugyanis 3 új mozifilm és két új sorozat is megjelent , és nem voltak szarok. Azonban, mint azt tudjuk, régen minden még ennél is jobb volt, ezt tanúsíthatja bárki, aki emlékszik még rá, milyen volt a Viasat 3 előtt ülve várni, hogy jöjjön a Deep Space 9 egy-egy új epizódja. Engem a DS9 előtt annyira nem szippantott be a Star Trek világa, a DS9 azonban sok üdvös újdonságot hozott a Star Trek-univerzumba, először volt egy viszonylag koherens és összefüggő történetszál az epizodikus részeken túl (most a hardcore rajongók tuti tudnak ellenpéldát hozni erre).

Mivel sok nézőnek manapság már nem annyira vonzóak a monster of the week jellegű töltelékepizódok, az ilyen korai vegyes sorozatokból, ahol volt összefüggő sztori meg egyedi részek is (pl.: X-Akták), szoktak készíteni a rajongók listákat, ahol összegyűjtik azokat a részeket, amik koherens sztorit alkotnak, plusz pár kiemelkedőt az önálló epizódok közül, így a más fogyasztási szokásokra tervezett cuccokat is úgy lehet élvezni akár egy modern sorozatot. Szerencsére idén a DS9-ból is készült ilyen guide, aminek a segítségével az is belevághat a sorozatba, akit fárasztanak a "valamilyen lény elbújt a szellőzőrendszerben", "rejtélyes betegség terjed a legénység körében" vagy "egy idegen érkezik, akiről első körben kiderül, hogy ellenség, aztán kiderül, hogy mégsem az" szintű fantáziátlan kábeltévé filler epizódok.