Ritkán van olyan, hogy egy blockbuster előbb kerül moziba nálunk, mint az Egyesült Államokban, de a vírus ezt is elintézte, mától meg lehet nézni Christopher Nolan idővariálós, szuperlátványos új filmjét, a Tenetet, amihez most kiraktak egy werkfilmet, amiből egy nagyon-nagyon halvány sejtésünk is lehet, hogy miről szól a film: