Ahogy arra számítani lehetett, a négynapos (természetesen virtuális) republikánus elnökjelölő gyűlésen felszólalók sok témában, hogy is fogalmazzunk..., nem bontották ki az igazság midnen részletét. A vezető amerikai hírtévék az első napokban még úgy próbálták meg kontextusba helyezni a sokszor nyilvánvaló hazugságokat tartalmazó állításokat, hogy a beszédekről a stúdióba kapcsoltak (még az amúgy erősen trumpista Fox News is így tett, kiváltva sok nézőjének haragját), de az elnökjelölő show negyedik napjára a CNN már inkább a képernyő alsó sávjára dobta az állítások igazságtartalmáról szóló megjegyzéseit. A hírcsatorna egyébként online felületén külön is részletezte a hazugságokat és csúsztatásokat.

(Axios)