Mintegy 270 millió tanuló kezdte el ma a tanévet Kínában, miután a kedvező koronavírus statisztikák ismeretében a pekingi vezetés az egész országban engedélyezte az iskolanyitást. A tanévkezdés alkalmából terjedelmes cikk jelent meg a kínai vezető, Hszi Csinping (Xi Jinping) beszéde alapján, amit az államfő a közoktatásban dolgozóknak címzett. Ebből kiderül, hogy a fiatalok képzésekor elengedhetetlen a megfelelő ideológiai alapok lefektetése.

A jelenlegi helyzetben a megfelelő ideológiai, politikai oktatás csak a világban zajló nagy változások, a párt és az ország fejlődésében értelmezhető – fogalmazott Hszi Csinping.

A kínai vezető szerint a politikafilozófiai órákon meg kell erősíteni a diákok hitét a kínai típusú szocializmus rendszerében, kultúrájában vetett bizalmukat. Ezen túlmenően a hazafiságra kell nevelni a tanulókat.

Hszi egyben arra bátorította a kínai tanárokat, hogy vegyen részt az ideológiai küzdelemben, lépjenek fel a „a rossz elvek és trendek ellen”.

A most közölt beszéd azért érdekes, mert Kínában állandó vita az ideológiai szempontból finoman szólva is poroszos oktatási rendszer reformja. Érkezett is rá reakció, Vang Hsziangvej (Wang Xiangwei), a hongkongi székhelyű South China Morning Post korábbi főszerkesztője azt írta: ha Peking sikeres gazdaságot akar, ahhoz szabad elmékre lesz szükségük.