Egy iPhone birtoklása akár 75 százalékkal is megnövelheti azt az arányt, amellyel valakit a randiapp felhasználói vonzónak találnak a képe alapján– írta meg a PC Fórum egy mobilos összehasonlító oldal frissen publikált kutatására hivatkozva. Az egyéb almás kütyük is sokat dobhatnak egy adott felhasználó ázsióján, például egy Apple Watch is afrodiziákumnak számít, ugyanis a felmérés alapján 65 százalékkal növelheti értékünket a halpiacon.

Az Apple termékein kívül egyedül a Samsung-telefonok hozhatnak a társkeresők számára egy visszafogottabb, mintegy 19 százalékos emelkedést a népszerűségben, az itt nem említett telefonokat azonban lehet, hogy érdemes volna titokban tartani: a Google-mobilok tulajdonosai 10 , a Sony- vagy a Huawei-telefonok gazdái 14, illetve 23 százalékos csökkenésre számíthatnak vonzerejükben. Mégsem ők jártak a legrosszabbul.

Az ellenkező nemre a legrosszabb benyomást állítólag a OnePlus és a Blackberry készülékeivel tehetjük, ezek ugyanis 30, illetve akár 74 százalékkal csökkentik a potenciális partnerek érdeklődését a randiappokban.