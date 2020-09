[...] leszerveztünk 20-25 olyan koncertet, melyek az 500 fő alatti kategóriába esnek. Nyilván a kieső bevételeket nem pótolhatjuk ezzel, könnyen kiszámolható, hogy egy olyan gépezetnél, ahol minimum 18-20 fős a stáb, 4 járművel, technikával, utazással, helyszínbérléssel, szállással mire lesz elég a befolyó pénz.

– mesélte a Tankcsapda a Portfoliónak adott interjújában.

A zenekar hónapokon át nem koncertezhetett a járványügyi intézkedések miatt, jelen helyzetben is kizárólag 500 fő alatti közönséget fogadhatnak rendezvényeiken. A Budapest Parkban három koncertet is adtak volna idén, valamint európai turnéjuk is lett volna tavasszal, ha nem jön a koronavírus.

Fejes Tamás dobos a következőt nyilatkozta a széles körben visszatetszést kiváltó autósmozi koncertjeikről:

Ja, és bármennyire is fájt a sok megkeseredett trollnak a két autósmozis koncertünk, azt gondolom, igenis nagy dolog volt megcsinálni.

A kormány Raktárkoncert néven futó programjában a Tankcsapda is helyet kapott. A zenekar szerint ez nem csak róluk szól, hanem a velük dolgozó stábról is.

A Tankcsapdát is megkeresték, hogy vállaljuk-e, nyilván nem fogjuk azt mondani, hogy nem, hiszen ez a támogatás nem csak rólunk, hanem az embereinkről is szól.

Arról, hogy Magyarországhoz képest más európai országok, hogyan támogatják előadóművészeiket ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

(24.hu)