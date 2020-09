Eredeti nevén Farrokh Bulsara 1946. szeptember 5-én született, és elég sok dolgot el lehet róla mondani, csak azt nem, hogy unalmas életet élt volna. Ő írta egyébként a Queen legtöbb slágerét, így legismertebb számukat, a Bohemian Rhapsody-t is, de ott van még a Killer Queen, a Princes of the Universe, a Love of My Life, a We Are The Champions, vagy éppen a Somebody to Love.

Nagy Elvis-rajongó volt, az ő hatására írta a Crazy Little Thing Called Love című dalt. Az extravagáns frontember imádta a macskákat, a Delilah című dalt konkrétan a macskájának írta.

Mercury egyébként a halála előtt egy nappal, 1991. november 23-án tudatta a rajongóival, hogy AIDS-ben szenved, 24-én pedig örök álomra tért. Mai napig tartó népszerűségét mutatja, hogy Youtube-on a Bohemian Rhapsody bőven egymilliárd megtekintés felett van.