Az Egyesült Királyság nagykövetét, Iain Lindsayt szeptemberben Paul Fox váltja hivatalában. Távozó diplomataként Iain Lindsay a Magyar Nemzetnek adott egy interjút kifejtette álláspontját a brexittel kapcsolatban, és felelevenített számos emléket, amely Magyarországhoz köti.

Arról, hogy az Egyesült Királyság január 31-én kilép az Európai Unióból, úgy véli a nagykövet,

NEM BIZTOS, HOGY MINDENKI MEGÉRTETTE, HOGY A BRIT SZUVERÉN, FÜGGETLEN NEMZET AKAR LENNI.

Iain Lindsayt szerint ez az jelenti, hogy többé nem fogadhatják el „Brüsszel, Strasbourg vagy Luxembourg” utasításait. Hangsúlyozta, hogy csak az Európai Uniót hagyták el, nem Európát. Nincs még egy olyan uniós ország, amely annyira szolidárisan és tisztességesen viselkedett volna velünk, mint Magyarország – fűzte hozzá.

A távozó nagykövet beszélt legszebb magyar emlékeiről is. Megosztotta, hogy nagyon megszerette a magyarok életvitelét, a magyar vendégszeretetet. Emlékezetes pillanatai közé sorolta, hogy

a Budapesten rendezett Maccabi-játékok brit csapata őt kérte fel zászlóvivőnek,

felléphetett a Müpában az Óbudai Danubia Zenekarral,

szerepet kapott a Puskás-musicalben,

a legbüszkébb viszont talán arra, hogy az Élet menete élén haladhatott, tíz-tizenöt ezer emberrel együtt emlékezve meg Jane Hainingről, a holokauszt skót hőséről.

Iain Lindsay skót, az interjúban pedig ennek a lelki vonatkozásin túl – „a skótok abban hasonlítanak talán a magyarokhoz, hogy mi is büszkék vagyunk a nemzeti identitásunkra, és nem akarunk függeni másoktól” – beszél a gyakorlati eredményeiről is. Például arról, hogy skót költő nevét viselő Robert Burns Alapítvány több mint egymillió eurót gyűjtött hátrányos helyzetű magyar gyermekek és kórházak számára, skót futballrajongók segítségével pedig pénzt gyűjtenek egy józsefvárosi óvoda felújítására is.